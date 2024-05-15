شرطة أبوظبي تحتفي باليوم الدولي للأسر

احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 مايو من كل عام بهدف التأكيد على حقوق الأسرة وواجباتها في تعزيز مكانتها في مجتمع الإمارات كمؤسسة اجتماعية تعتبر اللبنة الأولى في كيان المجتمع، مؤكدة اهتمامها بدعم استراتيجية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة حياة الأسرة وتكثيف الجهود للارتقاء بالأسرة.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إيمان القيادة الشرطية بأهمية دور الأسرة ، مشيراً إلى أن تقدُم المجتمعات وتطورها واستقرارها يعد انعكاساً لأسر صالحة جادة تعي مسؤوليتها تجاه تربية أبنائها وتعليمهم وإرشادهم وفق القيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة.

وأوضح أن إدارة الشرطة المجتمعية تنفذ الحملات والمبادرات الهادفة إلى الإسهام في تحقيق السعادة الأسرية من خلال التلاحم الأسري، وتطوير قدرات الأسرة الإماراتية في المجال الأمني والمجتمعي لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة، وترسيخ قيم المواطنة الايجابية والتسامح والتعايش السلمي.