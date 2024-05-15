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علوم الدار

"الأمن السيبراني" يوصي بتثبيت أحدث إصدار من "آبل"

«الأمن السيبراني»
15 مايو 2024 12:04

أوصى مجلس الأمن السيبراني، أفراد الجمهور، بضرورة تثبيت أحدث إصدار من قبل شركة آبل.

ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى تعميم هذه المعلومات وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

وأعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.

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وأصدرت شركة آبل مؤخراً، تحديثات أمنية لمعالجة عدة ثغرات أمنية في بعض منتجاتها، والتي يمكن أن تسمح للمخترقين بالوصول غير المصرح به الى الأجهزة أو سرقة البيانات أو تنفيذ التعليمات البرمجية الضارة. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة آبل
الأمن السيبراني
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