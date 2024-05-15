"الأمن السيبراني" يوصي بتثبيت أحدث إصدار من "آبل"

أوصى مجلس الأمن السيبراني، أفراد الجمهور، بضرورة تثبيت أحدث إصدار من قبل شركة آبل.
ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى تعميم هذه المعلومات وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.
وأعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.
وأصدرت شركة آبل مؤخراً، تحديثات أمنية لمعالجة عدة ثغرات أمنية في بعض منتجاتها، والتي يمكن أن تسمح للمخترقين بالوصول غير المصرح به الى الأجهزة أو سرقة البيانات أو تنفيذ التعليمات البرمجية الضارة.
أصدرت شركة آبل مؤخراً، تحديثات أمنية لمعالجة عدة ثغرات أمنية في بعض منتجاتها، والتي يمكن أن تسمح للمخترقين بالوصول غير المصرح به الى الأجهزة أو سرقة البيانات أو تنفيذ التعليمات البرمجية الضارة، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تثبيت أحدث إصدار من قبل شركة آبل.— Cyber Security Council (@cscgovae) May 15, 2024
Apple has… pic.twitter.com/9lOJMXtkGE