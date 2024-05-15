انطلاق فعاليات الخلوة الوزارية للجاهزية الرقمية

سامي عبدالرؤوف (دبي)

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات الخلوة الوزارية للجاهزية الرقمية، بمشاركة 300 مسؤول على مستوى الدولة، والإعلان عن أبرز النتائج الرقمية وخطط المستقبل.

وأعلنت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عن انطلاق مبادرة المجتمع الرقمي لتبادل الخبرات بالحكومة الاتحادية.

وبينت الخلوة الوزارية للجاهزية الرقمية وجود 7.2 مليون مستخدم للهوية الرقمية بالدولة، وبلغ عدد الخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية 15 ألف خدمة.



وتم في الخلوة الوزارية للجاهزية الرقمية الإعلان عن إصدار 5.3 مليون تصريح عمل جديد، وصرف 37 مليون علبة دواء من خلال الصيدلية الروبوتية.

وأشارت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى إطلاق النظام الموحد لتصميم المواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية.





فيما أعلن معالي عمر العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي، عن الرؤية المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها تقنية (تشات جي بي تي).

ولفت إلى بلوغ سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة 20 مليار دولار في عام 2025.

وأعلن أن دولة الإمارات الثالثة عالمياً في جذب كفاءات الذكاء الاصطناعي.