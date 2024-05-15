"نيويورك أبوظبي": تخصيص منحة "آلان هوارد" لدعم نمو نشاطات الذكاء الاصطناعي

تسلمت جامعة نيويورك أبوظبي منحة من المستثمر "آلان هوارد"، تخصص لتأسيس منصب "أستاذيّة آلان هوارد المتميّزة في الذكاء الاصطناعي" و"زمالة آلان هوارد العالميّة للدكتوراه في الذكاء الاصطناعي" وذلك لخدمة تنمية المواهب المحلية وإعدادها لوظائف المستقبل.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي إن هذه المنحة، تمثّل إنجازاً مهما للجامعة ، حيث يعدّ هذا الاستثمار دليلاً على قدرة جامعة نيويورك على المساهمة في مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعيّ والابتكار، ممّا يعزّز مكانتها في أبحاث الذكاء الاصطناعيّ ويعتبر أداة حيويّة في تطوّر المنطقة.

ويتسلم أنتوني تزيس، أستاذ الهندسة الكهربائيّة في جامعة نيويورك أبوظبي، جائزة آلان هوارد الأولى للأستاذيّة المتميّزة، ويقود مركز الجامعة للذكاء الاصطناعيّ والروبوتات “CAIR” المتخصص في تطوير الأبحاث والتطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وقد تمّ تمويل أبحاثه من قبل وكالة ناسا، والمؤسّسة الوطنيّة للعلوم، والاتّحاد الأوروبّيّ، ووكالة الفضاء الأوروبية.

ونفذت جامعة نيويورك أبوظبي مبادرات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأبحاثه ومنها تأسيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومركز الأمن السيبرانيّ، ومركز الأنظمة الكمية والطوبوغرافية، ومختبر "كامل" لمعالجة اللغات الطبيعيّة باللغة العربيّة، ومركز أبحاث الصحّة العامّة، ومركز علم الجينوم والأنظمة الحيوية.

وتستقطب الجامعة فئة الشباب إلى مجال الذكاء الاصطناعي من خلال هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي الدوليّ السنويّ لإفادة المجتمع في العالم العربي، وهو أكبر هاكاثون جامعيّ في المنطقة.