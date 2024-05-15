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علوم الدار

خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)

خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)
15 مايو 2024 15:10

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التغير المناخي والبيئة
التغير المناخي
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