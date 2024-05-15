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طرق دبي تنجز أعمال توسعة بموقعين في الجداف والخليج التجاري

طرق دبي تنجز أعمال توسعة بموقعين في الجداف والخليج التجاري
15 مايو 2024 15:16

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال التوسعة المرورية بموقعين في منطقة الجداف والخليج التجاري بطول كيلومتر واحد.

شمل الموقع الأول تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لرفع انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة بطول 600 متر، وفي الموقع الثاني لشارع الخيل، نفذت الهيئة توسعة سطحية عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد بطول 435 متراً.

تأتي هذه التوسعة ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في شبكة الطرق بإمارة دبي، لتعزيز انسيابية حركة المركبات ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف شوارع وطرق الإمارة، إلى جانب خدمة مستخدمي شارع الخيل من سكان المناطق القريبة والمشاريع التطويرية المجاورة، ورواد المناطق التجارية المحيطة بشارع الخيل.

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وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «يعتبر شارع الخيل من الطرق الحيوية في إمارة دبي ويشهد ارتفاعاً في حركة المركبات، وعليه حرصت الهيئة على إضافة مسار جديد عند منطقة الجداف، بزيادة عدد المسارات إلى 6 مسارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الازدحام بنسبة 25%».

وأضاف: «تساهم التوسعة السطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، في تحسين انسيابية حركة الدخول منه إلى منطقة الخليج التجاري ورفع مستوى السلامة المرورية في ذلك المقطع بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، وستشمل المرحلة المقبلة تنفيذ أعمال تحسينية في عدد من المواقع بشارع الخيل ضمن مشروع تطويره، من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2024».

المصدر: وام
طرق دبي
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