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لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي

لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
15 مايو 2024 15:26

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقد اليوم «الأربعاء»، برئاسة شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة رئيسة الاجتماع، موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي. تم خلال الاجتماع استعراض محاور الموضوع المقترحة، والاطلاع على الأوراق الفنية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول الجوانب الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية للموضوع. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: منى راشد طحنون مقررة اللجنة للاجتماع، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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