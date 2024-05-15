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افتتاح متحف إكسبو 2020 السبت المقبل

افتتاح متحف إكسبو 2020 السبت المقبل
15 مايو 2024 15:28

أعلنت «مدينة إكسبو دبي» افتتاح متحف إكسبو 2020 دبي السبت المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

وتتيح مدينة إكسبو دبي للجميع الدخول مجاناً يومي السبت والأحد المقبلين إلى المتحف الجديد ومعارض «قصص أمم» الثلاثة في المدينة، إضافة إلى حسم بنسبة 50% على جميع الوجهات المميزة الأخرى - ألف، وتيرا، وجناح المرأة وجناح الرؤية، وحديقة الثريا.

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ويوثق متحف إكسبو 2020 دبي مسيرة الحدث الدولي الاستثنائي الذي عمل على تعزيز التعاون والابتكار في جميع أنحاء العالم.

وتبدأ رحلة الزائر بلمحة عن أول مشاركة لدولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو ليسلط المتحف بعدها الضوء على كل المراحل التي مر بها إكسبو 2020 دبي، بدءاً من فكرة الاستضافة والتقدم بملف الترشح، مروراً بالتصويت والفوز وتصميم المخطط الرئيسي وبناء الموقع، وتحديات كورونا والتأجيل، وصولاً إلى حفل الافتتاح التاريخي، والأشهر الستة للحدث، بالإضافة إلى أثر إكسبو 2020 دبي وإرثه المستدام وأهميته لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

المصدر: وام
إكسبو
دبي
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