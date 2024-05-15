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علوم الدار

جامعة خليفة الـ 27 عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة 2024

جامعة خليفة الـ 27 عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات الناشئة 2024
15 مايو 2024 15:33

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، حصولها على المركز الـ27 عالمياً وهو الأعلى بين جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة 2024، لتتقدم الجامعة بذلك 22 مركزاً، مقارنة بالمرتبة الـ 49 التي أحرزتها في نسخة العام الماضي من التصنيف نفسه. وشهدت نسخة 2024 من التصنيف زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة، مقارنة مع 605 جامعات شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي، إضافة إلى تقدم 499 مؤسسة ببياناتها غير أنها لم تستوفِ معايير التأهل للمشاركة في التصنيف. يستند تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة، التي لا يتجاوز عمرها 50 عاماً، إلى مؤشرات الأداء الـ 13 نفسها التي تستخدمها التصنيفات الرئيسية الصادرة عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي. وسعت جامعة خليفة إلى تعزيز مكانتها بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى العالم، واحتفظت بصدارتها على مستوى جامعات الدولة، بينما قفزت إلى المركز الـ 40 على مستوى قارة آسيا، وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2024. يجري تقييم الجامعات في هذا التصنيف وفقاً لأدائها المتمركز حول تحقيق مهامها الجوهرية التي تشمل التعليم والبحث ونقل المعرفة والمنظور الدولي لضمان تحقيق أفضل التقييمات الأكثر شمولية وتوازناً.

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