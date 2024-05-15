الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعرف على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات

تعرف على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات
15 مايو 2024 22:49

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،  في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في أكتوبر المقبل
برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح رئيس الدولة جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية» تقديراً لجهود سموه الخيرة على مدى عقود

وتستهدف «الإقامة الزرقاء» استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة لعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة، فيما ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الوزراء
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
سلطان الجابر: «الإقامة الزرقاء» تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة
علوم الدار
سلطان الجابر: «الإقامة الزرقاء» تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة
اليوم 23:37
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في أكتوبر المقبل
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في أكتوبر المقبل
اليوم 23:17
برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح رئيس الدولة جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية» تقديراً لجهود سموه الخيرة على مدى عقود
علوم الدار
برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح رئيس الدولة جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية» تقديراً لجهود سموه الخيرة على مدى عقود
اليوم 23:10
تعرف على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات
علوم الدار
تعرف على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات
اليوم 22:49
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء سنغافورة الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء سنغافورة الجديد
اليوم 22:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©