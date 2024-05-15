خبراء: الإمارات من الدول الأكثر تطوراً في استخدام التكنولوجيا

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية فعاليات المؤتمر الدولي الثالث «التعليم من التمكين إلى المستقبل» الذي نظمته الجائزة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وشارك فيه خبراء ومتخصصون من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، وقدموا بحوثاً ودراسات علمية حول تطوير التعليم، واستعراضاً لأهم التجارب العالمية الرائدة في التعليم المبكر، وكذلك توظيف التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وغيرها من المحاور العلمية، وورش العمل التطبيقية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الإمارات من الدول الأكثر تطوراً في مجال استخدام التكنولوجيا، وحققت تفوقاً على العديد من الدول، سواء عربياً أو دولياً، مجمعين على أن البنية التحتية الحديثة مكّنت الإمارات من اتخاذ خطوات أكثر تقدماً في مجال التحول عن بُعد، في حال جائحة «كورونا» على سبيل المثال وغيرها.

وأشارت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أن أجندة اليوم الثاني للمؤتمر تضمنت جلسة رئيسة بعنوان «سياسات وهياكل ونظم التعليم: السياسات ومستقبل التعليم»، أدارتها الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتحدث فيها معالي الدكتور محيي الدين توق، رئيس المجلس الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن دور التعليم في بناء الأمم، وتحقيق نهضتها وتقدمها، مشيراً إلى أن التعليم يعتبر استثماراً استراتيجياً طويل المدى في المستقبل، ناهيك عن أنه حقّ من الحقوق الأساسية للبشر، فالتعليم ضرورة قصوى لبناء قوة الدولة ومنعتها، وتحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات ورفاه الأفراد.

وأضافت: لم تأتِ هذه التحولات من فراغ، بل جاءت نتيجة التطورات السريعة والمتتالية في العلوم والتكنولوجيا ونظم المعلومات والأدلة والاقتصاد وانعكاساتها على الفكر التربوي. كما أدّت زيادة التنافس بين الدول على الأصول الفكرية والعلمية إلى إيلاء مزيدٍ من الاهتمام لزيادة القدرات الإبداعية والابتكارية والريادية للطلبة، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي من جهة، وإيلاء مزيد من العناية للمهارات اللازمة للدخول في القرن الحادي والعشرين، كالتفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والاتصال والتعاون.

وقال معالي الدكتور محيي الدين توق: تشير التجارب الناجحة في العالم كافة إلى أنّ التقدم التربوي يستند إلى مجموعة المبادئ والمرتكزات الأساسية، مثل وضوح الرؤية والأهداف، والتوقعات العالمية، وخبرات التعلم القوية للجميع، وبيئة التعلم الداعمة الآمنة، ودعم النمو المتكامل لجميع من في المدرسة، والتنمية المهنية المستمرة للمربين والاستغلال الأمثل للمكان، والتفاعل الثري مع البيئة والمجتمع المحلي.

كما تحدث في الجلسة كل من الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وقدم الخبراء المتحدثون عدداً من أوراق العمل، والعروض العلمية حول سياسات وهياكل ونظم التعليم، وارتباطها بما يشهده قطاع التعليم من تطورات علمية وتكنولوجيا.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري، مدير عام جامعة زايد للعلوم الإنسانية، أن الجامعة استحدثت عدداً من البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لهذه المرحلة التي يعيشها العالم، إذ إن الانغلاق الفكري والانكماش العقلي يحتاجان إلى وضع برامج ومناهج من شأنها تفكيك هذا الانغلاق الذي يؤثر سلباً، وذلك من خلال الاستفادة من البرامج التي تتناسب مع مجتمعنا وثقافتنا، خاصة في هذا الوقت.

وأضاف الظاهري، أن البرامج المستحدثة بالجامعة تعمل على نشر القيم الإنسانية والتعايش، بما يدفع الوطن إلى مواقع على وأكبر، واحتلال مواقع متقدمة في مناحي الحياة كافة، كما تعمل البرامج على الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع الضوابط الخاصة بذلك، خاصة أن هناك تحولات سريعة في كل المجالات والتي تحتاج إلى ضوابط وبرامج تتفق مع تلك التحولات، وبما يناسب المجتمع الإماراتي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني 3 جلسات علمية، توزعت حول عددٍ من المحاور التي سلطت الضوء على مستقبل التعليم: تكامل دور المؤسسات التعليمية والمجتمع، والتعليم العام والجامعي والدراسات العليا: الإنجازات والتطورات المستقبلية، الذكاء وأفضل الممارسات في التعليم.

وتطرق الخبراء المشاركون في هذه الجلسات إلى خريطة مستقبل تتعلق بتطور منظومة التعليم ومواكبتها لما يشهده العصر من تطور تقني يؤثر على طبيعة بيئة التعلم في مختلف المراحل الدراسية، كما استعرضوا عدداً من التحديات التي تواجه هذا التطوير والآليات التي تمكن مؤسسات التعليم من التفاعل معها بصورة مستمرة.

وأشارت العفيفي إلى أن المؤتمر تضمن عدداً من ورش العمل التطبيقية التي تكسِب المشاركين من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجهات المجتمعية ذات العلاقة المهارات اللازمة لدفع المسيرة التعليمية، وتمكين أولياء الأمور من مواكبة ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور متسارع، خاصة في ضوء توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وأوضحت أن اليوم الأول للمؤتمر تضمن ورشتين تطبيقيتين الأولى: بعنوان «دور الأسرة في تمكين الطفل من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية»، قدمتها الدكتورة سارة السعدي، مستشار في قطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وورشة ثانية بعنوان «دور الجوائز التعليمية في تحسين جودة التعليم»، قدمتها الدكتورة جميلة خانجي، عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، كما تضمن المؤتمر في يومه الثاني ورشة ثالثة بعنوان «التعلم التكيفي: تصميم التعليم للمتعلمين الموهوبين والطلاب الذي يعانون تحديات التعلم»، قدمها الدكتور صادق مدراج، أستاذ مشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، وورشة رابعة بعنوان «احتراف المهارات الرقمية في وسائط التواصل الاجتماعي في تحسين جودة التعليم»، قدمها جهاد السعدي، خبير تعليم عالي بمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، تناول الدكتور خليفة الظاهري، مدير عام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الطرق التي تتعامل بها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مع شركاء الصناعة والمجتمع لضمان تزويد خريجيها بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في مشهد عالمي سريع التطور، تماشياً مع التزام الجامعة بالابتكار والتميز التعليمي.

وأشار إلى حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تعزيز الشراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية، وقد بلغ إجمالي شركاء الجامعة 39 شريكاً، منهم 27 شريكاً محلياً و12 دولياً، فيما بلغ عدد الشركاء المحليين خلال عام 2023، 17 شريكاً، إضافة إلى 5 شركاء دوليين.

ولفت إلى إطلاق العديد من المبادرات المهمة في هذا السياق منها عقد سلسلة ملتقيات للخبراء والشركاء لدراسة أهم التحديات التي تواجه المهن أو العاملون للتخصص، مما يتيح الفرصة للجامعة لتحويل كل تحدٍ إلى مشكلة بحثية.

وأوضح أن السياسات التعليمية العالمية تركز على عدد من المحاور، منها على سبيل المثال: جودة التعليم التي يدل تحقيقها على كفاءة العملية التعليمية، وتحسين نوعية التعليم، والارتقاء بمستواه إلى الأفضل، وتقيس جودة التعليم مدى تحقيق الجامعات لأهدافها ورسائلها ورؤاها، بالإضافة إلى الوقوف على جودة البرامج والمساقات المطروحة، والتأكد من تحقيق المخرجات التعليمية للبرامج الدراسية، وجودة البيئة الأكاديمية الجامعية وبنيتها التحتية، والتركيز على مهارات جديدة تدعم الإبداع والابتكار، وهي خمسة مجالات: مهارات القيادة، مهارات الاتصال، مهارات التفكير والبحث وحل المشكلات، مهارات توظيف التكنولوجيا، ومهارات العمل التعاوني، واستلهام التاريخ والتراث لبناء الهوية الوطنية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر، الأمر الذي يسهم في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، وتعميق روح الانتماء والولاء للوطن والمجتمع.

جلسات

أدار الجلسات كل من الدكتورة سعاد السويدي، مدير مكتب الشؤون التعليمية بديوان الرئاسة، والدكتورة شما النقبي، عميد مشارك بأكاديمية ربدان، والدكتور نواف الموسى، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، ومدير مركز الإمارات للابتكار بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتحدث في هذه الجلسات كل من: معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، والدكتور فيصل العيان، الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، والدكتورة مي الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، والدكتور كونستانتين أنتوني، أستاذ مشارك في التعليم بجامعة أبوظبي، ووليد نصولي، مدير استراتيجيات تقنيات التعليم بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - «دو».