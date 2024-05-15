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علوم الدار

150 جهة تستعرض ابتكاراتها بمعرض «الاتصالات في الأزمات والطوارئ»

150 جهة تستعرض ابتكاراتها بمعرض «الاتصالات في الأزمات والطوارئ»
16 مايو 2024 00:50

دبي (وام)

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تستعرض أكثر من 150 شركة محلية وعالمية، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ المقام حالياً في دبي، أحدث التقنيات والخدمات إضافة إلى اتجاهات القطاع.
ويوفر الحدث على مدى ثلاثة أيام منصة متميزة للمشاركين والزوار للتواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجال اتصالات المهام الحرجة من أكثر من 26 دولة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وكشفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، عن مجموعة من الابتكارات والحلول التي تعرضها في جناحها، إلى جانب عدد من شركائها، بوصفها المشغل المستضيف للحدث العالمي.
وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لـ«نداء»، إن الجناح يسلط الضوء على أحدث الابتكارات وحلول تقنيات الاتصال، إضافة إلى دعم جهود الشركاء والشركات؛ بهدف تعزيز الريادة في مجال اتصالات المهام الحرجة.
وقال كيفن جراهام، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات الحرجة، إن المعرض يكتسب أهمية كبيرة، باعتباره حدثاً رائداً عالمياً في مجال الاتصالات الحرجة ويتمتع بسمعة مرموقة نظراً للنجاحات التي حققها ومساهمته في توفير منصة تجمع نخبة من خبراء القطاع وأبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الرؤى، وتقريب وجهات النظر، ودفع عجلة الابتكار على مستوى القطاع. وفي هذا الصدد كشفت «إيرباص» خلال المؤتمر ولأول مرة عن منصتها الذكية والجديدة في مجال الطيران Agnet Turnaround، وهي منصة تعاونية ذكية وآمنة تتميز بإمكانات هائلة على مستوى الأمان والموثوقية ومصممة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمطارات بما يسهم في معالجة التحديات.
وعرضت شركة «كروس كول» ضمن جناح «نداء»، محفظتها المتكاملة من الحلول والأجهزة التي طورتها وفق معيار «الضغط والتحدث» الخاص باتصالات المهام الحرجة MCPTT. فيما استعرضت شركة «هواوي تكنولوجيز» نظام «إي كوماند»، وهو نظام معلومات مخصص لأوامر الطوارئ يستند إلى الخرائط تم تصميمه لتزويد مراكز التحكم والإدارة بقدرات اتصال وإرسال متقدمة للتعامل مع حوادث الطوارئ في المناطق الحضرية.

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