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علوم الدار

معرض «عجمان للتعليم» يواصل استقبال طلاب المدارس

إقبال من طلاب المدارس على المعرض (الاتحاد)
16 مايو 2024 00:50

سعيد أحمد (عجمان) 

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شهد معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، في نسخته الحادية عشرة، إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس من مختلف مناطق الدولة، والذي يقام في قاعة الإمارات للضيافة، لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة. 
وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «إن المعرض يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، وشهد توقيع 6 مذكرات تفاهم بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، تهدف إلى استقطاب الطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن المشاركين قدموا أفضل وأحدث التخصصات الأكاديمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى مشاركة مميزة لوزارة التربية والتعليم للتعريف بأساسيات ومتطلبات التسجيل الجامعي، كما قدمت بعض الجامعات خصومات مناسبة للزوار.

عجمان
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
الإمارات
حميد بن راشد النعيمي
المدارس
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