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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعرض برامجها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعرض برامجها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف
16 مايو 2024 00:50

 دبي (الاتحاد)

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شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الدورة السابعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف.
وقالت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنتهز مثل هذه الفعاليات من أجل المساهمة في بناء مستقبل الشباب الإماراتي، من خلال مساعدتهم على اختيار المسار الوظيفي المناسب، وتطوير جيل من القادة في جميع القطاعات، وتمكينهم وتطوير قدراتهم، للإسهام في استشراف المستقبل». 
وأكدت النقبي أن تنظيم مثل هذه المعارض يدعم مسيرة التنمية، ويسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ما يساعد في ضبط مناهج التعليم وبرامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، وبالتالي بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم المكتسبات التي حققتها الدولة في هذا الصدد خلال العقود الماضية، ويوسع مدارك الطلاب في اختيار مساراتهم الوظيفية، بما يتوافق مع إمكاناتهم وقدراتهم، وبما يراعي متطلبات وظائف المستقبل، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الخدمة الوطنية
الإمارات
التوظيف
الشباب الإماراتي
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