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«تنمية المجتمع»: تطوير 4 خدمات تستهدف أصحاب الهمم ومنح الزواج

«تنمية المجتمع»: تطوير 4 خدمات تستهدف أصحاب الهمم ومنح الزواج
16 مايو 2024 00:50

دبي (الاتحاد)

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انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم وتطوير 4 خدمات لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، وهي خدمات أصحاب الهمم، وتتضمن «طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها»، بالإضافة إلى خدمة «صرف منح الزواج»، ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية الوزارة في تطوير العمل الحكومي التي تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإيصالها إلى المتعاملين من الفئات المجتمعية كافة بكل سهولة ويسر.
وانتهت الوزارة من تطوير خدمة «طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم»، حيث تمت إضافة خدمتي التجديد الاستباقي للبطاقة، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها لتعتبر بمثابة «باقة متكاملة»، وتضمنت إجراءات تطوير متطلبات الخدمة، تقليل عدد المستندات عبر الربط مع الهوية الرقمية والجهات ذات الصلة، ليصبح مطلوباً فقط تقديم (الصورة الشخصية والتقرير الطبي)، فضلاً عن تخفيض عدد أيام الحصول على البطاقة من 10 لتصبح 5 أيام عمل فقط.
كما طورت الوزارة خدمة (صرف منح الزواج)، حيث تم تخفيض عدد الحقول للحصول عليها من 27 حقلاً لتصبح 20 حقلاً حالياً، وأصبح التقديم لا يحتاج إلى إرفاق أي مستندات بعد أن كانت 11 مستنداً، بينما وصل معدل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة 5 أيام عمل بعد أن كان 15 يوماً.
وشملت التحسينات التي تم إجراؤها، العمل على تطوير آلية التقديم لطلب منحة الزواج، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتقليص المتطلبات من المتعامل، وتقديم الخدمة استباقياً من خلال الربط مع المحاكم الاتحادية والمحلية، لحصر حالات الزواج بين مواطني دولة الإمارات، عن طريق (تطبيق أسرتي)، وذلك بالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، حيث إن أي تعديل في الحالة الاجتماعية في (تطبيق أسرتي) لمستحقي منحة الزواج، يتم ربطه بشكل مباشر مع خدمة منحة الزواج في وزارة تنمية المجتمع. وتضمنت التحسينات كذلك الحصول على بيانات المتقدمين عن طريق الربط الإلكتروني لدراسة وتحديد الاستحقاق لمنحة الزواج، بالإضافة إلى تفعيل إرسال رسالة استباقية للمتعاملين باستحقاق منحة الزواج، ورابط المشاركة في برنامج «إعداد»، فضلاً عن صرف المنحة وتحويلها لحساب المتعامل.

وزارة تنمية المجتمع
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منح الزواج
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الإمارات
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