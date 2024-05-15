«دبي لرعاية النساء» تحتفي بيوم الأسرة

دبي (الاتحاد)

تحتفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بيوم الأسرة العالمي، الذي يحتفي به المجتمع الدولي في الـ 15 من مايو من كل عام، بمجموعة من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع.

ويتضمن احتفال المؤسسة بهذه المناسبة، إطلاق قناة جديدة باسم «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال»، على منصة تيك توك.

وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن فخرها بالمبادرات التي تطلقها المؤسسة؛ بهدف تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتفاعلاً، كما أكدت أهمية تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد الأسرة، بغية تعزيز العلاقات الأسرية وبناء جيل صحيّ ومتوازن، مُشيرةً إلى أن أهمية وحدة الأسرة وتماسكها ودورها في تعزيز النسيج المجتمعي.

وأضافت أن المؤسسة تدرك أهمية دعم الأسرة وتعزيز تماسكها؛ ولذلك فإنها تنظم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تكريس الدور المحوري للأسرة في المجتمع، مؤكدة تواصل حشد الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال هذه الفعاليات والمبادرات التي تشمل ورش العمل، ومحاضرات التوعية، والحملات والبرامج المتخصصة في تعزيز المهارات الأسرية، وتقديم النصائح والإرشادات لأفراد الأسرة لتحقيق التوازن والسعادة الأسرية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إطلاق مبادرات، مثل قناة «وعي» على منصة «تيك توك» تستهدف توجيه الجمهور نحو أساليب حياة صحية وسليمة داخل الأسرة.