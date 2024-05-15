لقاء مفتوح ضمن فعاليات «رحلة المتقاعد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق أبوظبي للتقاعد فعاليات النسخة الثانية من برنامج رحلة المتقاعد لعام 2024، وذلك في إطار اضطلاع الصندوق بدوره ومسؤوليته الاجتماعية لمَد جسور التواصل مع المتقاعدين والتَعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم عن قرب، وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول ما يُمكن تقديمه لتَعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

تضمّنت الفعالية، جلسات نقاشية متنوعة وشيقة عن «مرحلة ما بعد التقاعد»، تناولت الجلسة الأولى التي قدمها ممثلو الصندوق تحت عنوان «حقوق المتقاعدين وخدمات الصندوق»، نُبذة تعريفية عن الصندوق وأهم الخدمات التي يقدّمها للمتقاعدين، واستمع الحضور من المتقاعدين إلى شرح مفصل حول دور نظام التقاعد في حفظ حقوق المواطنين وأهم الحقوق التي يكفلها لهم قانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «خطوط العلاقات»، وتناولت آلية بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، من خلال تمرين تفاعلي، قدمها المدرب عبدالله الشحي، مدرب مهارات الحياة، في مركز الدائرة الإيجابية، وتفاعل الحضور من المتقاعدين وأسرهم مع التمرين عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي تشغلهم حول كيفية البدء من جديد في خلق علاقات، وتكوين صداقات جديدة.