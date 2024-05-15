جراحة روبوتية عن بُعد بين أبوظبي وكوريا الجنوبية

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت شركة «إكس كاث»، وهي شركة ناشئة في مجال الأجهزة الطبية، تجربة حية عن بُعد، هي الأولى من نوعها لعلاج السكتة الدماغية (الخثرة) بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، في عرض تقديمي خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، حيث نجح الدكتور فيتور مينديز بيريرا، رائد جراحة الأعصاب، ومدير أبحاث وابتكار الأوعية الدموية في مستشفى سانت مايكل في تورونتو بكندا، في إجراء عملية استئصال الخثرة ميكانيكياً من أبوظبي على جهاز محاكاة المريض في كوريا الجنوبية.

وأجرى الدكتور بيرييرا الجراحة مباشرة على خشبة المسرح، مع محاكاة مريض موجود في كوريا، وتم بثها عبر البث المباشر، وتم إجراء الجراحة عن بعد في غضون دقائق، مع زمن استجابة منخفض وارتعاش محدود للقسطرة الدقيقة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

ومن المعروف أن للوقت أهمية قصوى في علاج نتائج مرضى السكتة الدماغية، حيث إن المريض معرض لخطر فقدان أكثر من 200 مليون خلية دماغية في الدقيقة لحين العلاج. وقال الدكتور بيريرا للجمهور، إن الجراحة الروبوتية عن بعد تتيح وسيلة لتوفير الوقت الثمين للسماح بأعلى الخبرات في العديد من الأماكن حول العالم، ومن خلال دعم إجراءات التدخل الجراحي عن بعد، يمكن لمنصة «إكس كاث» توسيع خيارات العلاج، وتحسين نتائج المرضى فيما يتعلق بحالات الأوعية الدموية العصبية الحادة.

وقال إدواردو فونسيكا، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس كاث»: يمثل هذا العرض التجريبي الناجح للروبوتات عن بُعد بمثابة التحقق الرئيس من قدرة منصتنا على تحسين علاج الحالات الطارئة مثل السكتة الدماغية. وباعتباره أحد أبرز المدافعين عن تكنولوجيا الروبوتات عن بُعد، تمكن الدكتور بيريرا من توضيح كيفية استخدام التقنيات المتطورة لمصلحة حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.

بدوه، قال نيراج أغراوال، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، عضو مجلس إدارة «إكس كاث»: إن التنفيذ الناجح للعملية يُعتبر دليلاً قاطعاً على التزام الإمارات بتبني التقنيات المستقبلية الرائدة.

لحظة رائدة

قال الدكتور فريد مول، رائد الروبوتات الجراحية، ومؤسس شركة «إنتيوتف سيرجيكال»، شهدنا لحظة رائدة مع أول عملية في العالم لاستئصال الخثرة الميكانيكية عن بُعد، من أبوظبي إلى سيول، على نموذج، وهذا الإنجاز الرائد ليس مجرد إنجاز أول، بل هو نقطة انطلاق حاسمة نحو الدعم التنظيمي والصناعي، ما يؤدي في النهاية إلى القبول والاعتماد على نطاق واسع، وفي مجال رعاية الأوعية الدموية، خصوصاً في علاج السكتة الدماغية، حيث كل دقيقة لها أهميتها، وهذه التكنولوجيا تحمل إمكانات حيوية هائلة.