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علوم الدار

سلطان الجابر: «الإقامة الزرقاء» تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة

سلطان الجابر: «الإقامة الزرقاء» تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة
15 مايو 2024 23:37

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على ترسيخ إرث الاستدامة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونثمّن عالياً إعلان اليوم عن المبادرة الرائدة بإطلاق «الإقامة الزرقاء»، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالمياً للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة.
وأضاف معاليه، في تصريح له بمناسبة اعتماد نظام «الإقامة الزرقاء» في الدولة، أن هذه المبادرة تشكل حافزاً قوياً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بذهنية إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وأكد معاليه: «تأتي هذه المبادرة في عام الاستدامة الذي تم تمديده إلى عام 2024 بعد النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 الذي قدم نموذجاً جديداً لقدرة دولة الإمارات على التميز في العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ».

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