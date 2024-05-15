الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«M42» تطلق أداة ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

«M42» تطلق أداة ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
16 مايو 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أسبوع أبوظبي» يستشرف مستقبل الرعاية الصحية
خبراء: الإمارات من الدول الأكثر تطوراً في استخدام التكنولوجيا

كشفت M42، شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، عن تقنية التصوير بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراكز تشخيص السل. 
وتولت M42 مهمة تطوير تقنية AIRIS-TB وإتاحتها عبر شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لها، وتم اختبارها عبر أكثر من مليون عملية تصوير خلال عامين في مركز العاصمة للفحص الصحي، المركز الرائد للفحوص الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة وهو جزء من مجموعة M42. وكشفت نتائج الدراسة التجريبية عن أن هذه الأداة يمكنها تقليص أعباء العمل بالنسبة لاختصاصي التصوير الشعاعي بنسبة تصل إلى 80%، دون إغفال أي حالة إصابة بالسل.
وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42: «عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، نعمل على تخطي الحدود المألوفة في قطاع الصحة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية على المستويين الإقليمي والدولي». 
وتعتزم M42 توظيف هذه الأداة ضمن «ملفي»، منصة تبادل المعلومات الصحية التي تتولى شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة للمجموعة تشغيلها، حيث يتمكن مزودو خدمات الفحوص الآخرون من استخدامها ضمن عملياتهم.
وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمجموعة M42: «نفخر بالانضمام إلى فريق الخبراء الذي تولى مهمة تطوير AIRIS-TB. ومع توظيف هذه الأداة المبتكرة ضمن مركز العاصمة للفحص الصحي، أثبتت كفاءتها باعتبارها تطوراً لافتاً في مجال التكنولوجيا الطبية في دولة الإمارات. ونؤمن بالقوة الكامنة في التعاون والتي تدفع نحو تحول نوعي في القطاع. ولا شك في أن هذه الأداة تبسط الفحوص، وتحسن من دقة التشخيص. ويتمحور تركيزنا حول تحسين مستويات رعاية المرضى وضمان تلقي ممتهني الرعاية الصحي للدعم عبر أكثر الأدوات موثوقية وكفاءة.
ويعزز التطبيق المحتمل لهذه الأداة ضمن (ملفي) سهولة وصول مرافق الرعاية الصحية ومراكز الفحوص في أبوظبي إلى أحدث التقنيات، لاسيما المرافق الباحثة عن توسيع نطاق عملياتها، وتحسين كفاءة عملها، وتقديم أفضل رعاية من نوعها».   

 

الصحة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«قمة البحرين» تعقد اليوم.. والقضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال
الأخبار العالمية
«قمة البحرين» تعقد اليوم.. والقضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال
16 مايو 2024
مهرجان في رام الله لإحياء ذكرى النكبة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بمسيرات شعبية بالضفة الغربية
16 مايو 2024
الشرطة تحقق في مكان الحادث خارج دار الثقافة في هاندلوفا (رويترز)
الأخبار العالمية
حكومة سلوفاكيا: رئيس الوزراء في حالة خطيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
16 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال يستعدون لمغادرة لبنان إلى سوريا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي يحذر من تحول اللجوء السوري إلى أزمة إقليمية ودولية
16 مايو 2024
خطط استباقية لاستقبال الحجاج
الأخبار العالمية
خطط استباقية لاستقبال الحجاج
16 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©