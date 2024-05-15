«M42» تطلق أداة ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت M42، شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، عن تقنية التصوير بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراكز تشخيص السل.

وتولت M42 مهمة تطوير تقنية AIRIS-TB وإتاحتها عبر شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لها، وتم اختبارها عبر أكثر من مليون عملية تصوير خلال عامين في مركز العاصمة للفحص الصحي، المركز الرائد للفحوص الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة وهو جزء من مجموعة M42. وكشفت نتائج الدراسة التجريبية عن أن هذه الأداة يمكنها تقليص أعباء العمل بالنسبة لاختصاصي التصوير الشعاعي بنسبة تصل إلى 80%، دون إغفال أي حالة إصابة بالسل.

وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42: «عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، نعمل على تخطي الحدود المألوفة في قطاع الصحة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية على المستويين الإقليمي والدولي».

وتعتزم M42 توظيف هذه الأداة ضمن «ملفي»، منصة تبادل المعلومات الصحية التي تتولى شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة للمجموعة تشغيلها، حيث يتمكن مزودو خدمات الفحوص الآخرون من استخدامها ضمن عملياتهم.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمجموعة M42: «نفخر بالانضمام إلى فريق الخبراء الذي تولى مهمة تطوير AIRIS-TB. ومع توظيف هذه الأداة المبتكرة ضمن مركز العاصمة للفحص الصحي، أثبتت كفاءتها باعتبارها تطوراً لافتاً في مجال التكنولوجيا الطبية في دولة الإمارات. ونؤمن بالقوة الكامنة في التعاون والتي تدفع نحو تحول نوعي في القطاع. ولا شك في أن هذه الأداة تبسط الفحوص، وتحسن من دقة التشخيص. ويتمحور تركيزنا حول تحسين مستويات رعاية المرضى وضمان تلقي ممتهني الرعاية الصحي للدعم عبر أكثر الأدوات موثوقية وكفاءة.

ويعزز التطبيق المحتمل لهذه الأداة ضمن (ملفي) سهولة وصول مرافق الرعاية الصحية ومراكز الفحوص في أبوظبي إلى أحدث التقنيات، لاسيما المرافق الباحثة عن توسيع نطاق عملياتها، وتحسين كفاءة عملها، وتقديم أفضل رعاية من نوعها».