«أسبوع أبوظبي» يستشرف مستقبل الرعاية الصحية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، وسط مناقشات ثرية جاءت خلال حلقات حوارية عقدت على مدار ثلاثة أيام متتالية من قبل الخبراء والمختصين حول العالم، وأظهرت فعاليات الحدث نتائج إيجابية للغاية في تقييم مستوى خدمات الرعاية المقدمة من قبل مختلف المنشآت والمؤسسات في الدولة.

وامتدت محاور الجلسات الحوارية المقامة على هامش الأسبوع إلى مجالات عدة، منها الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الرعاية الصحية في الدولة، وأحدث التطورات في مجال جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، وعلاجات السكتة الدماغية التداخلية، وكفاءة الخدمات السريرية المعقدة، وعلاجات الأوعية الدموية وغيرها.

وقالت صفية المقطري، نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في M42 والرئيس التنفيذي بالإنابة في «مبادلة للرعاية الصحية دبي»: نحن سعداء بالمشاركة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية كشريك مؤسس، وتضمنت مشاركة مجموعة M42 ودائرة الصحة أبوظبي، الإعلان عن العديد من الإنجازات والمبادرات، ومن أهمها حصولنا على شهادة اعتماد الرعاية الصحة العالمية المرموقة في التميز في تجربة السفر الطبي للمريض من الولايات المتحدة الأميركية. وحققنا تقييماً إجمالياً بلغ 91%، وحصلنا على شهادة استثنائية نؤكد من خلالها الالتزام بتقديم رعاية صحية متفوقة، والحرص على دعم المرضى الدوليين. وفي عام 2023، استقبلت دولة الإمارات أكثر من نصف مليون زائر لغرض العلاج، والمجموعة شريك متميز في عملية تقديم الخدمات العلاجية من خلال مستشفى كليفلاند ودانة الإمارات وغيرها.

محاور مهمة

قال الدكتور أنس الشرمان، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تسعى دولة الإمارات إلى تسخير الموارد في دعم القطاع الصحي، وهو أحد أهم وأبرز القطاعات في الدولة، مع التركيز المبادرات الرائدة في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أبرز أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية هذه النقطة، وأسهم في تسليط الضوء على أهم الفعاليات والأنشطة المقدمة في هذا المجال، ومن أهمها الرعاية الصحية المخصصة للمريض الواحد، حيث كان في السابق يتم إعطاء المرضى جميعهم الأدوية والعلاجات نفسها، أما اليوم، فقد حدث تقدم كبير، حيث يتم تشخيص حالة كل مريض على حدة، بحيث تختلف الأدوية المقدمة من شخص إلى آخر، وكذلك العلاجات، وهذا دليل على التطور الهائل الذي وصل إليه مستوى الخدمات الصحية في الإمارات، فضلاً عن غيرها من الجوانب.

وأضاف: إن أسبوع أبوظبي العالمي ركز كذلك على مفهوم الرعاية المتخصصة للمريض، من خلال مشروع الجينات، وفحصها والمؤشرات الحيوية لكل مريض، بما يتلاءم مع الحالة الصحية للمريض؛ بهدف تحقيق نتائج أفضل بعد تطبيق العلاجات المناسبة.

تبادل الخبرات

قالت الدكتورة ناهد بالعلا، استشارية جراحة الثدي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: كان لمشاركتنا ضمن أجندة أسبوع أبوظبي العالمي الأثر الكبير في تبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التقنيات المعنية في قطاع الرعاية الصحية، سواء المقدمة في القطاع الحكومي أو الخاص، وتمت مناقشة محاور عديدة مع مختلف الخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية، وبالتحديد في أمراض السرطان، وأحدث الطرق العلاجية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للتصدي لهذا المرض.

طلبة الطب

من جانبها، قالت الطالبة ميثاء الكتبي، من كلية فاطمة للعلوم الصحية: حرصت على التواجد ضمن أروقة أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي شهد مشاركة واسعة من قبل مقدمي الخدمات العلاجية في الدولة، وكذلك حول العالم، وتم عرض تقنيات وأنظمة حديثة ومتطورة في تقديم خدمات الرعاية بشكل يسهم في اختصار الرحلة العلاجية للمريض، وقد تعرفنا من قرب على الخدمات المقدمة من قبل دائرة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت التي تقدم الرعاية المتميزة للمرضى.

وأضافت: فعاليات المعرض التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية كانت ملتقى للمعرفة والعلم واكتساب الخبرة الميدانية، وهو أمر مفيد للطلبة، حيث كانت هناك عروض مختلفة للأنظمة الطبية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الخدمات الصحية، وأهم المحاور الطبية التي تناقش التحديات ومستقبل الرعاية في الدولة وحول العالم، وقد أثراها مختصون وخبراء في مختلف أروقة الحدث برؤى عصرية، فضلاً عن توجه المؤسسات والمنشآت الطبية كافة المشاركة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأفراد المجتمع كافة.

الأنظمة العلاجية

قالت الطالبة ميرة الكعبي، من كلية فاطمة للعلوم الصحية: إن المعرض منصة زاخرة بالمعرفة في مجال استكشاف نتاج المراكز والمؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية، والتعرف على آخر الأنظمة العلاجية، وكيف يمكن التسريع من تقديم الرعاية في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي. وأضافت أن عدداً من الأجنحة المشاركة ضمن المعرض المقام على هامش هذا الحدث شهد إقبالاً من الزوار والمشاركين، حيث قدمت لهم فرصة تجربة مختلف الأنظمة الحديثة في مجال التشخيص، خاصة قياس مستوى السكر وضغط الدم وغيرهما، مما يسرع الكشف عن الأمراض التي قد يتعرض لها القلب والكلى والرئة وغيرها.