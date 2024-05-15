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اللجنة التوجيهية لـ«مدارس دبي» تكرم العاملين في مشروع توسعتها

اللجنة التوجيهية لـ«مدارس دبي» تكرم العاملين في مشروع توسعتها
16 مايو 2024 00:51

دبي (الاتحاد)

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قام معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، بزيارة إلى مدارس دبي- الخوانيج، حيث اطلع وأعضاء اللجنة على سير العمل في المشروع الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، ويشمل بناء مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج وتوسعة «مدارس دبي» في منطقة البرشاء. وخلال الزيارة، أعرب معالي عبدالله البسطي عن تقديره للجهود المبذولة ضمن المشروع.
ووجّه الشكر لكل من بلدية دبي ومؤسسة صندوق المعرفة، مثمناً ما قدماه من إسهامات كشريكين أساسيين للمشروع، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق من أجل الاستعداد لاستقبال المدرستين في منطقتي الخوانيج والبرشاء للطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025. وكرمت اللجنة التوجيهية فرق العمل الفنية والإدارية للمشروع.

دبي
مدارس دبي
حمدان بن محمد
أجندة دبي الاجتماعية 33
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