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عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة مريم سالم السلامي

عبدالله بن سالم القاسمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
16 مايو 2024 00:51

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة مريم سالم السلامي، والدة كل من علي وخالد وسعيد وسالم عبدالله شهيل. وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مغيدر، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
حضر المجلس، بجانب سموه، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ خالد بن صقر بن راشد القاسمي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، وكبار الشخصيات وأعيان البلاد، وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في الإمارة.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
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