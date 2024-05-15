منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ14 في «حمدان الذكية»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من الدارسين في الجامعة في «كلية إدارة الأعمال والجودة» و«كلية التعليم الإلكتروني» و«كلية الدراسات الصحية والبيئية» و«البحث العلمي ودراسات الدكتوراه»، حيث ضمت الدفعة 285 خريجاً من طلاب برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء مجلس الأمناء السابق وهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، والدكتور لؤي محمد بالهول، وأحمد محمد حميدان، وعيسى كاظم، وناصر الشامسي، وفاطمة غانم المري، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك. وجاء هذا التكريم تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم القيّمة في دعم مسيرة الجامعة وتطوّرها.

واطّلع سموه على الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، وهي استراتيجية مبتكرة تتبنى التعليم الذكي كمحور أساسي وتحافظ على موقعها الريادي في طليعة جامعات العالم المؤهلة لقيادة التغيير في مشهد التعليم، من خلال تبني نماذج تعليم أكثر مرونة وملاءمة لمشهد التعليم الراهن حول العالم، ما يضيف للجامعة مزايا جديدة لا تسمح لها فحسب بمواكبة تطورات التعليم، بل باستباقها أيضاً. وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية التحصيل العلمي والمعارف في تأهيل الشباب الذين يقع على عاتقهم استكمال مسيرة البناء والتطوير لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وترسيخ تنافسيتها العالمية، مشيداً بالدور الريادي للجامعة في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها للمساهمة في تسريع عملية التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأقيم حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة، تحت شعار «طموح الغد: طاقات مبدعة تصنع المستقبل»، تعبيراً عن الإيمان الراسخ بقدرات الخريجين وإمكاناتهم، وتحفيزاً لهم على السعي للتميز وتسخير مهاراتهم ومعرفتهم لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً يسهم بشكل محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات.

وقام معالي مطر الطاير، بتسليم الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وقال معالي مطر الطاير: «تُجسّد استراتيجية الجامعة، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، هذا الالتزام، من خلال تركيزها على تبنّي نماذج تعليمية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة وتُلبّي احتياجات المتعلمين من مختلف الفئات».

التعليم الذكي

قال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «انطلقتْ الجامعة في مسيرة التميز ضمن التعليم الذكي منذ نحو عقدين من الزمن، محققةً إنجازات غير مسبوقة، تمثل في مجملها محطات فارقة في مسار تطوير التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وضمت الدفعة الرابعة عشرة للجامعة 285 خريجاً من كلية إدارة الأعمال والجودة، و26 خريجاً من كلية التعليم الإلكتروني، و61 خريجاً من كلية الدراسات الصحية والبيئية، وخريجة واحدة من برامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.