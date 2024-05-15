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علوم الدار

شراكة بين معهد الابتكار التكنولوجي و«مدينة برجيل»

الجانبان خلال توقيع الشراكة (وام)
16 مايو 2024 00:51

أبوظبي (وام)

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وقع معهد الابتكار التكنولوجي -المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي- شراكة مع مدينة برجيل الطبية، التابعة لمجموعة برجيل القابضة، لتطوير حلول العلاج المناعي الجديدة لمعالجة مرضى السرطان.
ويركز هذا التعاون على هندسة العلاجات القائمة على الخلايا التائية، بما في ذلك علاج الخلايا بأسلوب «CAR-T» وعلاج الخلايا اللمفاوية المتسللة في الأورام «TIL»، حيث تساعد هذه العلاجات الحديثة على تعزيز نظام المناعة في الجسم لمكافحة الخلايا السرطانية.
وقع الشراكة الدكتور توماس لاوني، كبير الباحثين في مركز بحوث التكنولوجيا الحيوية التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، والدكتور خالد مسلم، رئيس قسم الأبحاث لمجموعة برجيل القابضة.
وبموجب الشراكة الجديدة ستستفيد برجيل من التقنيات المتطورة لدى معهد الابتكار التكنولوجي، مثل إطار العمل الحسابي المتطور، لتحديد المستضدات لدى المرضى وتطوير العلاجات المخصصة.

معهد الابتكار التكنولوجي
أبوظبي
مستشفى برجيل
الخلايا السرطانية
التكنولوجيا
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