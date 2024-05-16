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علوم الدار

"آيسنار أبوظبي 2024".. محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات واستشراف المستقبل

آيسنار 2024.. محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات واستشراف المستقبل
16 مايو 2024 11:04

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024" أصبح اليوم محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني على المستوى المحلي والإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات التي تنعكس على ترسيخ قيم التعاون والشراكة طويلة الأمد على النطاق الدولي.

وقال إن شرطة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات بما يحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية واستشراف المستقبل خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى حرص شرطة أبوظبي على أن تكون شريكاً استراتيجياً لمجموعة أدنيك المنظمة لمعرض "آيسنار أبوظبي 2024" الذي ينطلق في الفترة من 21 وحتى 23 مايو الجاري.

وأضاف أن المبادرات المختلفة للمعرض تعد مرتكزات مهمة لتأسيس قنوات اتصال للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز أفضل الممارسات وتسريع استيعاب الابتكار في مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر والوقاية والاستجابة ، لتمكين المجتمعات الوطنية والاستفادة من تقنيات الأمن السيبراني لتجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها كافة دول العالم باستمرار.

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وأعرب عن تقديره لجهود اللجنة العليا والتي عززت المكانة الريادية للمعرض ليشكل فرصة للتواصل ومناقشة الأفكار والتجارب حول أفضل الممارسات لتطوير العمل الشرطي والأمني، وتوطيد العلاقات بين العاملين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني وإتاحة الفرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة بين مختلف الجهات المعنية من دول العالم كافة .

وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي بجوائز "آيسنار للابتكار" لتكون خطوة مهمة وصولاً للعديد من الابتكارات المتميزة الجديدة وتحفيز المؤسسات والكوادر الوطنية لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم وعرض أحدث منتجاتهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض، لتقييمها واختبارها عملياً.

 

المصدر: وام
مكتوم علي الشريفي
شرطة أبوظبي
آيسنار أبوظبي
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