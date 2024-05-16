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محمد بن راشد يصل إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ 33 يرافقه منصور بن زايد وولي عهد البحرين في مقدمة المستقبلين

محمد بن راشد يصل إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ 33 يرافقه منصور بن زايد وولي عهد البحرين في مقدمة المستقبلين
16 مايو 2024 13:01

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الخميس، إلى مملكة البحرين، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي من المُقرر أن تنطلق أعماله في وقت لاحق اليوم.

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كان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدى وصولهما إلى العاصمة المنامة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الذي رحّب بسموهما والوفد المرافق.

يضم الوفد الرسمي رفيع المستوى إلى القمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين. 

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
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