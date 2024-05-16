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بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار
16 مايو 2024 13:40

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار(أديا) الذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار ومعالي خليل محمد شريف فولاذي ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي ومعالي حمد محمد الحر السويدي أعضاء المجلس ومصبح خميس المزروعي مقرراً.

تخلل الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وأهم الإنجازات التي حققها مؤخراً، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأسواق وخطط الجهاز المستقبلية بما يعزز الموقع الريادي للجهاز على مستوى العالم.

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وقد أثنى مجلس الإدارة على النتائج التي تم تحقيقها.

المصدر: وام
منصور بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
طحنون بن زايد
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