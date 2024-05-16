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علوم الدار

مستشفى كلباء يدخل «الحجامة» ضمن خدمات العلاج الطبيعي

مستشفى كلباء يدخل «الحجامة» ضمن خدمات العلاج الطبيعي
16 مايو 2024 17:51

أعلن مستشفى كلباء في إمارة الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إدخال خدمة العلاج بـ «الحجامة» الجديدة في قسم العلاج الطبيعي.

وتساهم خدمة «الحجامة» أو العلاج بالكاسات الجافة في علاج عدد من المشكلات الصحية التي تتضمن التهاب المفاصل بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي وآلام الظهر وآلام الرقبة وآلام الركبة وآلام الكتف ومتلازمة النفق الرسغي وبعض أمراض الجهاز العصبي والصداع والصداع النصفي فضلا عن تقليل الألم والإلتهابات وضيق العضلات وتحسين تدفق الدم وزيادة نطاق الحركة.

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كما يوفر قسم العلاج الطبيعي في المستشفى حزمة نوعية من الخدمات التي تتم تحت إشراف أخصائيي العلاج الطبيعي المؤهلين منها علاج مشاكل المثانة والأمعاء وخدمات العلاج الطبيعي للنساء الحوامل أثناء الحمل وبعد الولادة.

المصدر: وام
كلباء
الحجامة وأسرارها
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