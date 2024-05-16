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برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف التحدي الأكبر في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي

برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف التحدي الأكبر في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي
16 مايو 2024 14:26

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنعقد فعاليات "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، الأكبر من نوعه في مجال هندسة الأوامر البرمجية في عالم الذكاء الاصطناعي في "متحف المستقبل" ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات في دبي خلال يومي 20 و21 مايو الجاري.

 

وأعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل أن المرحلة النهائية للتحدي الذي تصل قيمة جوائزه الإجمالية إلى مليون درهم، ستشهد مشاركة 30 متأهلاً ضمن 3 فئات رئيسية تم اختيارهم من بين آلاف المشاركات في المسابقة من نحو 100 دولة حول العالم.

 

وتم الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" التي ستضم في فئة الفن كلاً من بينيديتاتا غيوني من "آرت دبي"، وسعيد خرباش من "دبي للثقافة"، ومازن أبو نجم من "مايكروسوفت".

 

ويشارك في لجنة تحكيم المشاركات في فئة الأدب كل من مصطفى الراوي من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وأحلام البلوكي من مؤسسة الإمارات للآداب، وراميش تشاندر من "جوجل"، فيما تضم لجنة تحكيم فئة البرمجة أشرف خان من "آي بي إم"، وعبد الرحمن المحمود من مكتب الذكاء الاصطناعي، وأحمد السيد من "غوغل".

 

وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أن استضافة دبي لهذا التحدي الدولي يكشف أهمية التركيز على المواهب الواعدة في مجال توظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإتاحة منصة عالمية لها لعرض مهاراتها وقدراتها على الابتكار وتصميم حلول وخدمات مستقبلية.

 

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ولفت إلى الاهتمام العالمي الواسع بهذه المسابقة الأكبر من نوعها والتي تمثلت بتسجيل آلاف المشاركات من نحو 100 دولة حول العالم، ما يجسد دلالة واضحة على تزايد أهمية وانتشار تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات التي تهم حياة الناس، بدءاً من الاقتصاد والتصنيع ووصولاً إلى المجالات الإبداعية والعلمية والثقافية.

 

ويشهد اليوم الأول من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي منافسات حماسية بين المشاركين أمام لجان التحكيم المتخصصة، وسيتم تقييم المشاركة بناءً على معايير مثل السرعة والجودة والابتكار ودقة المحتوى المُنتَج. 

 

وسيتم اختيار أفضل 3 مشاركين من كل فئة للتأهل للمرحلة الختامية من التحدي التي تنطلق في اليوم الثاني في "متحف المستقبل"، على أن يتشارك الفائزون في المرحلة النهائية جوائز المسابقة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.

 

وللمزيد من المعلومات حول "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

 

www.challenge.dub.ai/ar

 

 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
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