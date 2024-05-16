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علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية تختار أحمد بن سعيد "شخصية عام 2024"

مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية تختار أحمد بن سعيد "شخصية عام 2024"
16 مايو 2024 14:48

أعلن مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «شخصية عام 2024» تقديراً لدور سموه في دعم التعليم وتحسين حياة الآلاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم ، من خلال قيادته مؤسسة طيران الامارات الخيرية ، ما عزز من الحضور الإماراتي على خارطة العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم ورعايته العديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الاطفال والطلبة وذوي الهمم .

وأوضح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم شخصية عام 2024 اختيارٌ صادف أهله ويحمل تقديراً عظيماً لقامةٍ وطنيةٍ كبيرة لها بصمات متميزة في مسيرة حافلة من العمل والعطاء الوطني والانساني، منوها إلى أن إسهامات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وافرة ومشهودة في بناء قطاع اقتصادي مزدهر ومساندة قطاعات عديدة تمس بناء الإنسان وتحسين حياته سواء في الدولة أو في مناطق أخرى من العالم.

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وأكد معاليه أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تقدر التأثير الإيجابي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كأحد الشخصيات المتميزة والحريصة على الثوابت الوطنية والانسانية والملهمة للعمل والمثابرة والعطاء خاصة في مجال دعم التعليم. 

ويتمتع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بسجل حافل بالإنجازات على مدى 39 عاماً، باعتباره أحد روّاد التنمية الاقتصادية القوية التي تشهدها دبي، إذ يقود التوسع الناجح في قطاع الطيران الذي يشكّل رافداً كبيراً من روافد الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، كما أن لسموه دورا فعالا في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تدعم الرؤية التنموية الشاملة لدبي.

المصدر: وام
أحمد بن سعيد
حمدان بن راشد
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