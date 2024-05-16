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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير إستونيا

سعود بن صقر يستقبل سفير إستونيا
16 مايو 2024 15:48

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة يان راينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على جهود سعادة السفير، في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

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من جانبه عبر سعادة يان راينهولد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
إستونيا
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