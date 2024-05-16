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علوم الدار

انطلاق أعمال القمة العربية الـ 33 في المنامة

انطلاق أعمال القمة العربية الـ 33 في المنامة
16 مايو 2024 17:50

 انطلقت اليوم «الخميس» أعمال الدورة الـ 33 للقمة العربية العادية «قمة البحرين» بقصر الصخير بمدينة المنامة بمملكة البحرين.
ويترأس أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثالثة والثلاثين، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة حيث تتسلم مملكة البحرين رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
واستهلت القمة بالجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئاسة السابقة للقمة وتسليم الرئاسة لمملكة البحرين ثم كلمة مملكة البحرين وكلمة معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية على أن يعقبها كلمات القادة العرب وضيوف القمة.
بعد ذلك، تعقد جلسة عمل القمة التي يتم فيها اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات ومشروع «إعلان البحرين». وفي نهاية القمة، تعقد الجلسة الختامية التي تشهد تلاوة «إعلان البحرين» والكلمة الختامية لجلالة ملك البحرين.
ويُعقد مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة يحضره وزير الخارجية البحريني والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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