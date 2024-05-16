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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
16 مايو 2024 18:30

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

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طقس الإمارات صحو إلى غائم ومغبر أحياناً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:29 والثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 04:37.
بحر عمان، سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:41.

المصدر: وام
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