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مسار مستدام في «مصدر»

مسار مستدام في «مصدر»
17 مايو 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أكبر مسار متعرّج على مستوى المنطقة افتتحته مدينة «مصدر»، واستخدمت في إنشائه مواد مستدامة، ومصمّم ليلائم مختلف أنواع العجلات، بما في ذلك الدراجات الهوائية والسكوتر وألواح التزلج وأحذية التزلّج بالعجلات والكراسي المتحرّكة.
ويقع المسار في متنزه «مصدر بارك» ضمن مساحة تزيد على 7500 متر مربّع، ويضمّ عدداً من التلال المظلّلة والمنعطفات ومساحات مخصّصة للاستراحة.
وأظهرت دراسة أجرتها مدينة «مصدر» لمدة سبعة أشهر قدرة المسار المستدام على توفير نسبة تصل إلى 60 % من الماء، بفضل استخدام الطمي الطبيعي السائل الذي يساعد على حفظ الماء عند مزجه بالتربة.

أبوظبي
مصدر
الإمارات
مدينة مصدر
الاستدامة
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