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عبد الله المري يترأس اجتماع مجلس القيادات العليا والتنفيذية في شرطة دبي

عبد الله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
17 مايو 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، اجتماع مجلس القيادات العليا والتنفيذية في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية، وآخر المستجدات الإدارية.
وبعد ذلك، استمع معالي الفريق عبد الله خليفة المري إلى شرح من المقدم أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع، رئيس فريق عمل حوكمة الموظفين والمتعاملين، حول نتائج السنوات الخمس الماضية لاستطلاع سعادة الموارد البشرية الحكومية الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمؤشرات الخاصة بشرطة دبي في مؤشر السعادة ورأي المتعاملين، وبحث المجتمعون معالجة النقاط الواردة في التقرير، ونتائج وسبل تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة.
واطلع معاليه على تقرير الحالة الأمنية والمدارية (منخفض الهدير)، قدمه العميد خبير أحمد بورقيبه، مدير مركز المرونة، عارضاً إحصائيات ونتائج حول جهود الفرق المختلفة، وعدد المكالمات التي تم استقبالها، وإجمالي عدد الأشخاص الذين تم مساعدتهم، إضافة إلى مناقشة أبرز التوصيات التي من شأنها المساهمة في تطوير سياسة التعامل مع الأزمات المختلفة.
كما اطلع معالي القائد العام، وأعضاء المجلس، على تقرير مبادرة الحملات ونقاط التفتيش، قدمه العميد سلطان العويص مدير مركز شرطة القصيص، حيث استعرض إحصائيات المبادرة منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

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