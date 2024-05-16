ضاحي خلفان يطلع على تقرير التميز والريادة لـ«شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على تقرير قدمته الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، حول أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال التميز الحكومي القائم على النتائج، والتحول نحو الريادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه، بحضور اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي، والعقيد فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والمقدم أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع، والدكتور موسى عريقات، مدير مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر بالوكالة.

وتم، خلال الاجتماع، استعراض نتائج التميز في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اطلع معاليه على إحصائيات النمو السكاني في إمارة دبي والتي تمثل 53.2% من سكان دولة الإمارات، حيث تعد إمارة دبي الأكثر نمواً، بالإضافة إلى دور شرطة دبي في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ونتائجها المتحققة، مثل نسبة الشعور بالأمــان، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومعدل الجرائم المقلقة، ومعدل الوفيات المرورية لكل 100 ألف نسمة.

كما تم استعراض تقارير التنافسية العالمية لدولة الإمارات وإمارة دبي، حيث حققت إمارة دبي المركز الأول في مؤشر الأمان، وفقاً لتقرير أفضل المدن في العالم لعام 2023م.

وشمل العرض مخرجات التقييم المؤسسي الداخلي، ونتائج مشاركة شرطة دبي في الجوائز المحلية والعالمية، أبرزها برنامج دبي للتميز الحكومي وجائزة وزير الداخلية، ودور شرطة دبي في صناعة القادة وتأهليهم لتولي مناصب قيادية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، واللجان التي تترأسها القيادة العامة لشرطة دبي على مستوى وزارة الداخلية، مثل لجنة المخاطر المتعلقة بالجاليات والجنسيات ولجنة غسل الأموال.