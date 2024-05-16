الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي: «آيسنار 2024» يعزز استشراف المستقبل

مكتوم الشريفي
17 مايو 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة
فاطمة بنت مبارك: الإمارات دولة العلم والمعرفة

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» أصبح اليوم محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني على المستويين المحلي والإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات التي تنعكس على ترسيخ قيم التعاون والشراكة طويلة الأمد على النطاق الدولي.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات، بما يحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، واستشراف المستقبل خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي بأن تكون «شريكاً استراتيجياً» لمجموعة أدنيك المنظمة لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024» والتي تعد منصة رئيسة متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، والحماية.
ولفت إلى أن المبادرات المختلفة للمعرض تعد مرتكزات مهمة لتأسيس قنوات اتصال للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز أفضل الممارسات، وتسريع استيعاب الابتكار في مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر والوقاية والاستجابة، لتمكين المجتمعات الوطنية والاستفادة من تقنيات الأمن السيبراني من أجل تجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها دول العالم كافة باستمرار.
وأضاف أن كوادرنا الوطنية الشرطية والأمنية نجحت، ومن خلال إدارة المدينة الآمنة، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأمنية والمرورية، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وفق منهجية علمية متطورة، ولهذا فإن اهتمام مؤتمر آيسنار أبوظبي 2024 بمناقشة محور الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، يعد إضافة مميزة تسهم في الاطلاع على المستجدات الأمنية عالمياً، وتواكب الجهود في مواكبة التطورات واستشراف المستقبل.
وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي بجوائز «آيسنار للابتكار»، لتكون خطوة مهمة وصولاً للعديد من الابتكارات المتميزة الجديدة، وتحفيز المؤسسات والكوادر الوطنية لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم وعرض أحدث منتجاتهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض، لتقييمها واختبارها عملياً.

شرطة أبوظبي
الإمارات
آيسنار
آيسنار أبوظبي
المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر
مكتوم الشريفي
آخر الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
17 مايو 2024
الرئيس الصيني مُرحّباً بالرئيس الروسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
17 مايو 2024
قيادات الشرطة السلوفاكية خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
17 مايو 2024
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
الأخبار العالمية
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
17 مايو 2024
جهود متواصلة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون تهميش أو إقصاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
17 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©