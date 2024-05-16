مدير عام شرطة أبوظبي: «آيسنار 2024» يعزز استشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» أصبح اليوم محطة مهمة للجاهزية في مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني على المستويين المحلي والإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات التي تنعكس على ترسيخ قيم التعاون والشراكة طويلة الأمد على النطاق الدولي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات، بما يحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، واستشراف المستقبل خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي بأن تكون «شريكاً استراتيجياً» لمجموعة أدنيك المنظمة لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024» والتي تعد منصة رئيسة متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، والحماية.

ولفت إلى أن المبادرات المختلفة للمعرض تعد مرتكزات مهمة لتأسيس قنوات اتصال للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز أفضل الممارسات، وتسريع استيعاب الابتكار في مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر والوقاية والاستجابة، لتمكين المجتمعات الوطنية والاستفادة من تقنيات الأمن السيبراني من أجل تجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها دول العالم كافة باستمرار.

وأضاف أن كوادرنا الوطنية الشرطية والأمنية نجحت، ومن خلال إدارة المدينة الآمنة، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأمنية والمرورية، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة عالمياً، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وفق منهجية علمية متطورة، ولهذا فإن اهتمام مؤتمر آيسنار أبوظبي 2024 بمناقشة محور الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، يعد إضافة مميزة تسهم في الاطلاع على المستجدات الأمنية عالمياً، وتواكب الجهود في مواكبة التطورات واستشراف المستقبل.

وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي بجوائز «آيسنار للابتكار»، لتكون خطوة مهمة وصولاً للعديد من الابتكارات المتميزة الجديدة، وتحفيز المؤسسات والكوادر الوطنية لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم وعرض أحدث منتجاتهم التقنية عبر مجموعة من القنوات قبل وأثناء وبعد المعرض، لتقييمها واختبارها عملياً.