الإمارات تشارك في «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد» بالرياض

الرياض (وام)

ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد في مدينة الرياض على مدى يومين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية.

ضم الوفد كلاً من حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحمد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

والتقى معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، على هامش الملتقى مع معالي مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وجرى بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهازين، وزار جناح الهيئة للاطلاع على أحدث المبادرات المطروحة في هذا المجال.

تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الملتقى تأكيداً على التزامها المستمر بتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي، وتسعى الإمارات من خلال هذه المشاركات إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، والاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتحسين أدائها في مواجهة التحديات المالية والفساد.