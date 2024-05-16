«تريندز» يشارك في مؤتمر الجمعية العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض

أبوظبي (الاتحاد)

حضر وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤتمر الجمعية العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (GAIN) المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تأكيداً على حضوره الدولي، والسعي الى بناء شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزه في العمل البحثي .

وضم الوفد كلاً من الباحثة سمية الحضرمي نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال والباحثة نوف الخزرجي مدير مشاريع حيث أسهمتا في الحوار حول الحوكمة الشاملة والأخلاقية والفعالة للذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

وقد التقت سمية الحضرمي ونوف الخزرجي على هامش المؤتمر عدداً من الشخصيات المهمة في هذا المجال، وذلك في إطار السعي إلى بناء شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزه في العمل البحثي. ومن أبرزها الدكتورة لطيفة عبد الكريم، عضوة الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا، عضوة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الرحمن حبيب، نائب الرئيس لتطوير المواهب في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والدكتور قيس الهمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي، بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سديا) بالشراكة مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وهيئة الأمم المتحدة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي، تحت شعار «رؤية مشتركة: صياغة حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال وجهات نظر متنوعة وعمل تعاوني، بحضور خبراء من أكثر من 50 دولة مشاركة، مما يوفر منصة مهمة لجميع المشاركين للتفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسين على مستوى العالم.

وقالت سمية الحضرمي ان مشاركة تريندز في هذا الحدث الهام يشكل فرصة ثمينة للقاء أصحاب العلاقة والتعرف على العديد من القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن «تريندز» يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتحسين العمل البحثي والحياة بشكل عام، مشددة في هذا الإطار على أهمية استخدامه بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

من جانبها قالت نوف الخزرجي ان مشاركة تريندز في مؤتمر جمعية جين 2024 فرصة ممتازة للقاء مجتمع أوسع من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي معربة عن الأمل في في تعزيز الحوار حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطوير ممارسات أفضل لضمان تطويره واستخدامه بشكل مستدام.