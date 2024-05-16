شرطة أبوظبي تنظم ملتقى «حماية الأسرة مسؤولية الجميع»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الأسري الأول تحت شعار «حماية الأسرة.. مسؤولية الجميع» تزامناً مع اليوم الدولي للأسر بالتعاون مع جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وذلك في مقرها بمدينة العين وبرعاية كريمة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ويأتي انعقاده بهدف توعية المجتمع بأهمية ومكانة الأسرة وإبراز دور المؤسسات المشاركة في حماية الأسرة وتعزيز تماسكها.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بمكانة الأسرة باعتبار تماسكها يعزز الأمن في المجتمع، لافتاً إلى أهمية إطلاق المبادرات والبرامج الإرشادية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، انطلاقاً من دور الأسرة التي تعد اللبنة الأولى في بناء المجتمعات المتقدمة والمحرك الأساسي لكل نهضة حضارية.

وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن «الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وفي قوتها وتماسكها حماية للأمن المجتمعي وتعزيز قدرة المجتمع على الاستمرار في مسيرة تطوره بوتيرة متسارعة تتماشى مع تسارع الحضارة البشرية الحديثة».

وأكدت بأن الملتقى يوم الأسرة العالمي يأتي في إطار تعزيز الجهود لدعم الخطط الإستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بدعم القيادة الرشيدة للعمل على بناء الإنسان لتحقيق الأهداف من خلال أسرة متماسكة إلى جانب دور الأمن المجتمعي، والذي يضم كل المكونات المجتمعية للدولة.

وأضافت: إن الأسرة الإماراتية ليست بمعزل عن العديد من المهددات الثقافية والمجتمعية خاصة مع نمو العلاقة بين الأفراد وبين شبكات التواصل الاجتماعي، والتي خلقت بدورها نوعاً جديداً من العزلة النفسية بين أفراد الأسرة الواحدة، مشيرة إلى أن هذه العزلة تعتبر مهدداً كبيراً للأمن المجتمعي وتماسك الأسرة ولابد من العمل على تجنب الآثار السلبية لها وزيادة الوعي بالتوازن ما بين العلاقات الأسرية بصورتها المادية والعلاقات الافتراضية مع المجتمعات الأخرى، وتقليل حجم العزلة النفسية التي يعيشها الفرد داخل الأسرة.

ودعا المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين إلى أهمية تكريس الجهود لتكوين أسرة مستقبلية مستدامة قادرة على تربية الأجيال الواعدة والمحافظة عليهم في ظل التحديات التي تواجهها، من خلال تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القيم والمبادئ، مؤكداً مسؤوليتها في إعداد جيل قادر على أن يكون درع الوطن وحصنه المنيع من خلال حثه باستمرار نحو التميز، معتبراً الملتقى بمثابة رسالة للأسرة لتأكيد دورها وإسهاماتها في مسيرة النماء والتطور.

وتضمن الملتقى محاضرات ناقشت محاور حول شؤون المجتمع والأسرة، حيث أشارت الاختصاصية يمنة الشرقي العامري من إدارة مكافحة المخدرات بالعين إلى أهمية تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأبناء ودور الوالدين في الرقابة الأسرية وإشغال أوقات أبنائهم بالنفع والفائدة والتواصل الإيجابي معهم.

وتناولت الدكتورة مريم عوض النيادي اختصاصية طب الأسرة بالخدمات العلاجية الخارجية في بيور هيلث -أبوظبي أهمية تثقيف ووقاية الأسرة من الأمراض المزمنة، بما يكفل لهم حياة صحية كريمة.

وتناولت الدكتورة نورة محمد الأحبابي عضو في جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل تأثير العلاقات الأسرية على صحة الطفل النفسية، كما تطرقت إلى أهم التحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه الوالدين في رعاية أبنائهم، وشددت على أهمية الدعم العائلي والمجتمعي للإسهام في إيجاد بيئة أسرية ناجحة.