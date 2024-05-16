«عجمان للتعليم» يختتم فعالياته بنجاح

سعيد أحمد (عجمان)

أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، أن عدد زوار المعرض فاق التوقعات، حيث شهد إقبالاً كبيراً في اليوم الأخير، الذي تم تمديده إلى الساعة السادسة مساء، حتى يحظى الجميع بفرصة للتعرف على ما تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية من تخصصات وبرامج وخصومات للطلاب الجدد.

وقال: إن المعرض اختتم فعالياته مساء أمس بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعات في الإمارات والجامعات الأجنبية، لافتاً إلى أن بعض الجامعات في روسيا قدمت تسهيلات وخصومات للطلاب الإماراتيين، لاستكمال دراستهم خارج الدولة.

وأضاف عبدالله النعيمي أن ما يميز النسخة الحادية عشرة للعام الحالي هو مشاركة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية محلية وخليجية ودولية، وتنظيم ورش ومحاضرات تعريفية للطلاب، وحضور أعداد كبيرة من الطلاب من مختلف مدارس الدولة، بالإضافة إلى إقبال أولياء الأمور للبحث عن الجامعات المناسبة لأبنائهم الطلبة والطالبات، والتعرف عن قرب على ما تقدمه تلك المؤسسات التعليمية من تخصصات علمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن المعرض استمر لمدة 3 أيام، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، حيث يعتبر منصة للجامعات والكليات العليا والمؤسسات التعليمية للمؤسسات التعليمية العليا والجامعات من كافة أنحاء العالم الراغبة في لقاء الطلبة من مختلف مناطق الدولة، للتعريف ببرامجها واختصاصاتها، وكذلك التعرف على التسهيلات المقدمة للطلبة خلال التسجيل والالتحاق بهذه المؤسسات سواء لإكمال الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا، والتعرف أيضاً على آخر التطورات وأفضل الممارسات والأدوات التعليمية الحديثة.