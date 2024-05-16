انطلاق تصفيات الدورة 17 لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاقة التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السابعة عشرة لعام 1445هـ/2024 غداً، وذلك بمقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي لجميع الفئات الخمس للمسابقة، وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بأن هذه الدورة قد تشهد مشاركة واسعة لجميع فئات المسابقة الذين ترشحوا للمشاركة من جميع الفئات في فروعها الخمسة.

كما ذكر المستشار بوملحه أن موعد انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة يبدأ بفئة براعم القرآن يوم السبت 25 مايو يليها مباشرة يوم الأحد 26 مايو تصفيات فئة فتيان القرآن بينما يشهد يوم الاثنين 27 مايو تصفيات فئة شباب القرآن، ويوم الثلاثاء 28 مايو تصفيات فئة أئمة المساجد، بينما يوم الأربعاء 29 مايو يشهد التصفيات الخاصة بفئة الأذان والإقامة، ويقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى، وأضاف بوملحه أنه تم تشكيل لجنة تحكيم خاصة للتصفيات النهائية برئاسة الشيخ المهندس أسامة هاشم الصافي وعضوية كل من الشيخ معتصم أسيليس والشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني، وبهذه المناسبة تقدم المستشار إبراهيم بوملحه بشكره وتقديره للدعم الكبير واللامحدود والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به هذه المسابقة المباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته المسابقة وحجم المشاركة فيها والمستويات المتميزة للمشاركين فيها، كما دعا الجمهور لحضور المسابقة خلال التواريخ المعلنة.