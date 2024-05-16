تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الجامعة القاسمية»

الشارقة (وام)

وقع مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والجامعة القاسمية في الشارقة، اتفاقية تعاون بهدف التنسيق والتعاون المستمر في مختلف جوانب العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

وقع الاتفاق كل من حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، والدكتور سليمان الصرايرة عميد شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية.

تأتي الاتفاقية انطلاقاً من الهدف الرامي إلى تنظيم العمل التطوعي، ليكون على قدر عال من الكفاءة والفعالية والاحترافية بما يضمن حقوق وواجبات المتطوعين والمنتفعين من العمل التطوعي وكافة الجهات المشتركة فيه.

كما تم الاتفاق على عرض الفرص التطوعية والمبادرات للطلبة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التطوعية لتمكينها من المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية وتفعيل ميثاق العمل التطوعي.