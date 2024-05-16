الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الجامعة القاسمية»

تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الجامعة القاسمية»
17 مايو 2024 00:57

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة
فاطمة بنت مبارك: الإمارات دولة العلم والمعرفة

وقع مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والجامعة القاسمية في الشارقة، اتفاقية تعاون بهدف التنسيق والتعاون المستمر في مختلف جوانب العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وقع الاتفاق كل من حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، والدكتور سليمان الصرايرة عميد شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية.
تأتي الاتفاقية انطلاقاً من الهدف الرامي إلى تنظيم العمل التطوعي، ليكون على قدر عال من الكفاءة والفعالية والاحترافية بما يضمن حقوق وواجبات المتطوعين والمنتفعين من العمل التطوعي وكافة الجهات المشتركة فيه.
كما تم الاتفاق على عرض الفرص التطوعية والمبادرات للطلبة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التطوعية لتمكينها من المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية وتفعيل ميثاق العمل التطوعي.

الإمارات
مركز الشارقة للعمل التطوعي
الجامعة القاسمية
الشارقة
آخر الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
17 مايو 2024
الرئيس الصيني مُرحّباً بالرئيس الروسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
17 مايو 2024
قيادات الشرطة السلوفاكية خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
17 مايو 2024
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
الأخبار العالمية
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
17 مايو 2024
جهود متواصلة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون تهميش أو إقصاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
17 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©