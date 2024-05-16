الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهلال الأحمر الإماراتي»: 527 ألف مستفيد من كسوة العيد والأضاحي

حمود الجنيبي وفهد عبدالرحمن خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: علي عبيدو)
17 مايو 2024 00:59

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استفادة 527 ألفاً و700 شخص داخل الدولة وخارجها، من مشروع الأضاحي وكسوة العيد الذي تنفذه الهيئة هذا العام، تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بـ15 مليون درهم، حيث يستفيد من الأضاحي حوالي 100 ألف شخص داخل الدولة، و400 ألف شخص في 53 دولة حول العالم، فيما يستفيد من كسوة العيد 27 ألفا و700 شخص، وتنفذ الهيئة مشروع الأضاحي وكسوة العيد في 4 قارات للحد من التداعيات الإنسانية لنقص الغذاء في تلك الدول.
ووفقاً للهيئة فإن تركيزها هذا العام على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد أحداثاً مؤسفة أدت إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بصورة لم يسبق لها مثيل، وحرصت على تعزيز مشروع الأضاحي وكسوة العيد في القطاع لتخفيف معاناة الأشقاء، والحد من تداعيات نقص الغذاء، وسد الفجوة في هذا الجانب الحيوي، والتي تتفاقم بسبب الحصار المفروض على غزة. 
وتفصيلاً، أعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقرها في أبوظبي، لإطلاق فعاليات حملة الأضاحي بحضور راشد مبارك المنصوري الأمين العام للهلال الأحمر، وحمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية وفهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في الهلال الأحمر، أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 15 ألف طفل بغزة منذ 7 أكتوبر
حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة

وأكد راشد مبارك المنصوري الأمين العام للهلال الأحمر في كلمته في المؤتمر، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد توسعاً رأسياً وأفقياً، حيث يظهر ذلك جلياً من حجم حملة الأضاحي التي تم إطلاق فعالياتها، أمس، مستهدفة دعم المتبرعين والخيرين الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضا عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول. 
وقال إن مشروع الأضاحي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية والحد من تداعيات نقص الغذاء في العديد من الدول، مشيراً إلى أن فعاليات حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجنا والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

الساحة المحلية
مؤكداً أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحة المحلية، وأشار إلى أن مراكز الهيئة على مستوى الدولة أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بالصورة التي تحقق أهداف القيادة العليا للهيئة، وتلبي تطلعات المستفيدين منه، وقال إن الهيئة تتوخى توسيع مظلة المستفيدين من المشروع هذا العام، وهي حريصة على أن يكون أكثر شمولاً للشرائح التي تستهدفها الهيئة محلياً.

الأوضاع الإنسانية
وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، قال الأمين العام، إن مشروع الأضاحي هذا العام: يأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد أحداثاً مؤسفة أدت إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بصورة لم يسبق لها مثيل، لذلك حرصنا على تعزيز مشروع الأضاحي وكسوة العيد في القطاع لتخفيف معاناة الأشقاء، والحد من تداعيات نقص الغذاء، وسد الفجوة في هذا الجانب الحيوي، والتي تتفاقم بسبب الحصار المفروض على غزة. 
وأضاف المنصوري: «إننا نهدف من خلال هذه الحملة المباركة إلى تعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الساحات المضطربة، خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والنازحين التي تفتقر للكثير من مقومات الحياة، وستظل أبواب هيئتنا الوطنية مشرعة أمام مساهمات وتبرعات المحسنين والخيرين في هذا المشروع الحيوي والهام. 
وقال المنصوري إن الهيئة أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة المختلفة، مشيراً إلى أن سعر الأضحية داخل الدولة يبلغ 675 درهماً، فيما يبلغ خارج الدولة 495 درهماً.

شركاء الهلال
في ختام كلمته تقدم المنصوري بالشكر والتقدير لشركاء الهلال الأحمر الاستراتيجيين وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، والشريك الذهبي مجموعة المسعود، وشركاء الاتصال مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

كسوة العيد
الأضاحي
مشروع الأضاحي
راشد مبارك المنصوري
الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
عيد الأضحى
آخر الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
17 مايو 2024
الرئيس الصيني مُرحّباً بالرئيس الروسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
17 مايو 2024
قيادات الشرطة السلوفاكية خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
17 مايو 2024
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
الأخبار العالمية
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
17 مايو 2024
جهود متواصلة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون تهميش أو إقصاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
17 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©