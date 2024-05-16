«إمبريال للسكّري» يتيح للمرضى الدوليين حجز أفضل علاجات غسيل الكلى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري، وهو جزء من مجموعة M42، عن تعاونه منصة حجز الغسيل الكلوي خلال العطلات الرائدة في العالم «bookdialysis»، ليصبح بذلك أول مركز في أبوظبي يتعاون مع المنصة، ولينضم المركز بذلك إلى شبكة كبيرة من العيادات المرموقة المسجلة في منصة الحجز المجانية، والمنتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، ليوفر للمسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يعانون من مرض الكلى المزمن، راحة البال والطمأنينة، عند زيارتهم بغرض العمل أو الترفيه.

وفي خطوة مهمة على صعيد توفير رعاية فائقة للمرضى والعناية بهم على المستوى الشخصي، سيتم وبشكل فوري دمج خدمات غسيل الكلى الاستثنائية وخيارات العلاج المتخصصة التي يقدمها المركز ضمن منصة bookdialysis سهلة الاستخدام.

غسيل الكلى

وأصبح بإمكان المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات والمنطقة من أي مكان في العالم، الوصول إلى خدمات غسيل الكلى وترشيح الدم التي يقدمها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري عبر الإنترنت، ومن ثم حجز العلاج المطلوب مجاناً وبشكل فوري. من جهة أخرى، يمكن لمقدمي الرعاية في المركز مساعدة مرضى غسيل الكلى في تحديد موعد علاجهم أثناء عطلتهم، وإجراء غسيل الكلى أثناء وجودهم إلى الخارج، مما يمكنهم من إدارة احتياجاتهم الصحية بشكل مستقل، في خطوة مهمة لتعزيز المركز الشامل لعلاج مرض السكري والحلات الصحية المرتبطة به.

وقالت الدكتورة ميّ الجابر، الرئيسة التنفيذية لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكريّ: «تجسد هذه الشراكة مع منصة bookdialysis التزامنا المشترك بتحسين نوعية حياة مرضانا.. تصيب أمراض الكلى المزمنة نحو 10% من سكان العالم، أي ما يصل إلى أكثر من 800 مليون فرد. ونحن نعمل على توظيف التكنولوجيا وقدرتها التحويلية من أجل الارتقاء بتجربة غسيل الكلى عند السفر، ليتمكن المرضى من زوار أبوظبي ودولة الإمارات من تلقي أفضل مستويات الرعاية والدعم. ويمثل هذا التعاون فرصة مهمة لمن يعانون أمراض الكلى المزمنة، حيث يسهم في تحسين نوعية حياتهم، ويتيح لهم فرصة استكشاف أماكن جديدة».