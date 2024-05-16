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نهيان بن مبارك: ملتزمون بالوقاية من الأمراض وعلاجها وتطوير المعرفة الطبية

نهيان بن مبارك والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
17 مايو 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة، بتنظيم مدينة برجيل الطبية، المنشأة الرئيسة لبرجيل القابضة، ويجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر 4 أيام ويختتم أعماله الأحد المقبل، 141 متحدثاً، من بينهم 51 خبيراً دولياً، من 27 دولة.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية، أهمية تطوير الرعاية الصحية في مختلف القطاعات بما في ذلك الأمراض النادرة لتقديم أفضل رعاية لشعبنا، وإبقاء دولة الإمارات بين أفضل الدول في هذا المجال، كما أكد التزام دولة الإمارات القوي بالصحة العامة وتطوير المعرفة الطبية.
وأضاف معاليه: «في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحن ملتزمون في دولة الإمارات بالوقاية من الأمراض وعلاجها ورعاية المرضى بالتعاطف والرحمة، إن نهجنا شامل، فنحن نريد تعزيز الرعاية الصحية الوقائية ضد الحالات التي تسبب المرض، وفي الوقت نفسه نبحث دائماً عن طرق فعالة لتشخيص وعلاج وإدارة الأمراض، سواء كانت شائعة أو نادرة».
وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: «في دولة الإمارات وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحنا أكثر وعياً بالاستراتيجية المثلى للتعامل مع الاضطرابات النادرة، والبحوث التعاونية لتطوير علاجات جديدة وعلاجية، تعمل مدينة برجيل الطبية على تعزيز هذا الالتزام من خلال مركز أبحاث اضطرابات الدم النادرة (CR-RBD)، الذي قدم مساهمات كبيرة لتحسين فهمنا لحالات أمراض الدم النادرة وتطوير خيارات علاجية جديدة من خلال التجارب السريرية العالمية».
يُشارك بالمؤتمر أطباء من مختلف التخصصات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين وطلاب العلوم والعلوم الطبية والباحثين والمختبرات وشركات الأدوية ومؤسسات الرعاية الصحية والمرضى وأسرهم، ويحضر هذا التجمع أكثر من 1100 متخصص وباحث، 20% منهم من خارج الدولة، يمثلون 38 دولة، فيما يتضمن المؤتمر أكثر من 41 جلسة إلى جانب ورش العمل و140 متحدثاً، وأكثر من 50 خبيراً دولياً، إلى جانب توفير 28 ساعة تدريب مستمر معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي.

الوقاية من الأمراض
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الأمراض النادرة
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