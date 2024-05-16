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عبدالله آل حامد يطلع على تجارب الشركات الناشئة في قطاع الإعلام

عبدالله آل حامد خلال زيارته لمدينة دبي للإعلام (من المصدر)
17 مايو 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها عاصمة عالمية للإعلام وصناعة المحتوى بفضل الرؤى الاستباقية للقيادة الرشيدة، وجهودها الحثيثة الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، لتصبح اليوم حاضنة لكبرى المنصات الإعلامية العالمية والمشاريع الناشئة.
وأشار معاليه إلى أن مجلس الإمارات للإعلام يعمل بتعاون وثيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والمناطق الحرة على وضع سياسات مرنة، تواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الإعلام، للشركات والمبدعين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إثراء المشهد الإعلامي الإماراتي بمحتوى إعلامي متميز يعزز مكانة الدولة الريادية على الخريطة الإعلامية العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى مدينة دبي للإعلام، بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» وعدد من المسؤولين.
وأوضح معالي الشيخ عبدالله آل حامد أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً، ونعمل على استشراف مستقبله، ووضع خطط استباقية تسهم في تطوير وتمكين هذا القطاع. وتفقد معاليه عدداً من الشركات الإعلامية الناشئة في حاضنة الأعمال in5 التي تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة مبتكرة في قطاع الإعلام، حيث أشاد معاليه بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وتصدير منتجات إبداعية من الإمارات إلى العالم.
واطلع معاليه على الإنجازات التي حققتها مجموعة «تيكوم» ودورها في تعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، وتحويل الإمارة إلى مركز رئيس للشركات والمواهب في العالم، بفضل تركيزها على ستة قطاعات حيوية غير نفطية، هي تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة.
ولعبت مدينة دبي للإعلام دوراً محورياً في تحقيق استراتيجية دبي الطموحة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، وتعد اليوم أكبر تجمّع للمؤسسات الإعلامية في المنطقة، حيث تحتضن المدينة حالياً 2500 شركة يعمل فيها أكثر من 20 ألف موظف ورائد أعمال.

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