الإمارات تشارك في اجتماع وزراء إسكان «التعاون» في قطر

الدوحة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات الإسكانية، أمس، في الاجتماع الـ22 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر، وذلك بحضور وزراء الإسكان الخليجيين. وترأس وفد الدولة نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، بحضور المعنيين بقطاع الإسكان في الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الإسكانية الخليجية والتشريعات والقوانين المنظمة وسبل الارتقاء بالقطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول.

وتقدم المهندس محمد المنصوري بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة قطر على استضافتها الدورة الـ22 من الاجتماع، وجميع أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على دورهم الفعّال في دفع قطاع الإسكان والتنمية الحضرية نحو آفاق أرحب وأوسع لمصلحة المواطن الخليجي.

وقال: «إن الجهود المشتركة أسهمت في إنجاح المسيرة الإسكانية لدولنا، ورفع مستوى السكن في البيت الخليجي، وبمثل هذه الاجتماعات قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكة بما يدعم الأهداف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الدؤوب وتضافر الجهود لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، إذ إن الإسكان المستدام الذي نستهدفه جميعاً لتحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسر الخليجية غايتنا بوصفه قضية محورية للجميع.

وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات، يعتبر الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تلقى عناية كبيرة منذ تأسيسها، ومواكبة لذلك، فإننا نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات لقطاع الإسكان والتنمية، والتي شكلت بوصلة العمل الحكومي لرؤية (نحن الإمارات 2031)».

وشاركت الدولة في الاجتماع الـ25 للجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ44 للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس الذي عقد للتحضير للاجتماع الـ22 للجنة الوزراء المعنيين بالقطاع.

وشارك محمد المنصوري في الجلسة الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان من دول الخليج تحت عنوان «أنسنة المشاريع الإسكانية الوطنية» وقال: «حققنا خلال السنوات الماضية بفضل دعم القيادة الرشيدة إنجازات طموحة بالقطاع، لاسيما بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات 91%، وهي من أعلى نسب تملك المساكن على مستوى العالم».