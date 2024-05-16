الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة العين: إعفاء 100% من رسوم التقديم خلال «اليوم المفتوح»

جامعة العين
17 مايو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تعزز الرؤية الملهمة
فاطمة بنت مبارك: الإمارات دولة العلم والمعرفة

تنظم جامعة العين يوماً مفتوحاً للطلبة وأولياء أمورهم، وذلك بتاريخ 22 مايو 2024 في مقر العين و23 مايو 2024 في مقر أبوظبي، للراغبين في استكشاف البرامج المطروحة في درجات البكالوريوس والماجستير ودبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. كما تقدم الجامعة إعفاءً بنسبة 100% من رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال زيارتهم لليوم المفتوح.
ويهدف اليوم المفتوح إلى إتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على برامج وتخصصات الجامعة والخطط الدراسية وعدد الساعات الأكاديمية المعتمدة لكل برنامج، وعملية القبول والتسجيل والأوراق المطلوبة، ورسوم التسجيل وتكاليف الدراسة والمنح الدراسية، إلى جانب الخدمات والمرافق الترفيهية والحياة الجامعية للطالب منذ انضمامه إلى الجامعة وحتى تخرجه.
ويعتبر اليوم المفتوح فرصة لطلبة صفوف الحادي عشر والثاني عشر للتعرف على المجالات والتخصصات التي قد تجذبهم وتتناسب مع متطلباتهم، بما يتوافق مع مستقبل سوق العمل، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة العالم المتطور.
وتتنوع البرامج في جامعة العين ضمن ست كليات هي الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.
وتعتبر جامعة العين ضمن أفضل 620 جامعة عالمياً، بحسب مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية 2024، وضمن 28 عربياً حسب تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية 2024، إلى جانب تصنيفها في المرتبة 14 عربياً حسب تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023.
وتقدم جامعة العين مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة.

جامعة العين
الإمارات
الرسوم الدراسية
المنح الدراسية
آخر الأخبار
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
17 مايو 2024
الرئيس الصيني مُرحّباً بالرئيس الروسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا والصين تعملان معاً من أجل نظام عالمي عادل
17 مايو 2024
قيادات الشرطة السلوفاكية خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو
17 مايو 2024
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
الأخبار العالمية
15 دولة أوروبية تريد «حلولاً جديدة» لنقل المهاجرين إلى «خارج الاتحاد»
17 مايو 2024
جهود متواصلة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون تهميش أو إقصاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جهود أممية مكثفة لتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين
17 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©